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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر «بي إن سبورتس»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:52 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ8"

الزمالك ضد الترجي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.  الرجاء البيضاوي ضد 

مازيمبي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"

ريال سوسيداد ضد بلد الوليد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

سالزبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة ضمك ضد الحزم، في تمام 3:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

العدالة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الفيحاء ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 7:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمباراتي بني ياس ضد شباب الأهلي، والجزيرة ضد خورفكان، في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
 
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