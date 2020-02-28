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"متحف مصغر".. الفجر الفني داخل منزل الراحل أحمد زكي (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:08 م
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أحمد زكي
أحمد زكي
يارا أحمد
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تواجد "الفجر الفني" في منزل الفنان الراحل أحمد زكي، الفتي الأسمر والذي بالرغم من مرور ١٥ عاما علي رحيله إلا أنه الغائب الحاضر بفنه.

مثلما كان احمد زكي شخصا بسيطا ملامحه مصريةً خالصة انعكس ذلك على تفاصيل منزله وكان مهتم بتدوين كل شئ يخص فنه وكان واضحا عليه التأثير بما حوله حيث كان حريص علي تدوين كل رسالة كتابية أو كل كارت أرسله فنان مع باقة الورود كان شخص استثنائيا حتي في تنسيق الخطابات ستجد ملفات تجمع خطابات الفنانين وملفات أخري تجمع كل حرف تم نشره في الصحافة المصرية أو العربية عن كل عمل قام بتقديمه.

منذ اللحظة الأولي من دخول شقته بمنطقة المهندسين ستجد التراب كثير لدرجة أنك لا تتخيل أنك ستعثر علي كنز ثمين في غاية الأهمية فكان من حسن حظي أنني قمت بالبحث مع كل ورقة ودققت فيها ودقات القلب تتسارع مع كل ورقة مدون عليها اسم العملاق أحمد زكي اسم يخطف القلب ويجعلنا نتذكر فنان ليس له مثيل حتي بعد ١٥عاما من وفاته.

وستجد غرفتين غرفة بها جميع النسخ الأصلية لأفلام الراحل أحمد زكي وستجد للوهلة الأولي داخلك شعورا وكإنه يقف أمامك مع كل نسخة تراها تشعر أنه بين يديك كنز لايقدر بثمن وغرفة أخري تجمع جميع سيناريوهات الافلام التي غطاها التراب ولكنها ستخطف قلبك.


سنترك لكم هذه الصور حتي تعيشوا معنا لحظات سعيدة وتتذكروا فنان موجود وسطنا بفنه.
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
جولة للفجر الفني في منزل أحمد زكي
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