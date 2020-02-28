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شهود عيان يروون تفاصيل صادمة في واقعة قتل طبيب لزوجته بالشرقية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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قال شهود عيان بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح في الشرقية والتي شهدت واقعة إصابة طبيب ومقتل زوجته، إن الطبيب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد وفاة اثنين من أقاربه بشكل متتابع خلال الشهرين الماضيين.

وأضافوا أنه كان يرتبط بعلاقة وثيقه بأقاربه المتوفين وكانا من الأشخاص المعروفين على مستوى مركز منيا القمح، لافتين إلى أن زوجته حاولت منعه من الانتحار إلا أنها قتلت بالخطأ فيما حاول الطبيب التخلص من حياته، وأن الطبيب وزوجته لديهم 3 أبناء خريجي جامعات واحدهم طبيب، مشيرين إلى أن حالته تدهورت وازدادت سواء منذ نحو 15 يوما.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن طبيب منيا القمح المتهم بقتل زوجته ثم حاول الانتحار في قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح أكد أنه لم يكن يقصد قتل زوجته وأنه كان يريد أن يقتل نفسه قائلا: "مكنتش أقصد أموتها.. كنت عاوز أنا اللي أموت.. ياريتنى أنا اللي مت ".

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا يفيد بإصابة طبيب جراحة عامة ومدير مستشفى سابق 62 عاما على المعاش بطلق ناري في الصدر فيما فارقت زوجته الحياة إثر إصابتها بطلق ناري وذلك داخل منزلهما بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.
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قاتل زوجته طبيب الشرقية اخبار الحوادث

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