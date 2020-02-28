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عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:42 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي غدًا السبت.

وقام المدرب السويسري باستبعاد كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.


ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

كهربا صن داونز الأهلي

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