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بسبب خلافات مالية.. تشريح جثة شاب قتله عمه في القاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب قتل على يد عمه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة السيدة زينب، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ونجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

قتل خلافات مالية القاهرة

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