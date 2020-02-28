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تاريخ مواجهات ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يتجدد اللقاء بين الكبيرين ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي مساء اليوم الجمعة ، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تُقام مواجهة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة الموافق 28 / 2 / 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب «كارو رود» ، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر شاشة "BEIN Sports HD".

تاريخ مواجهات ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي
ليستر سيتي واجه مضيفه اليوم نورويتش سيتي في 36 مناسبة حقق ليستر الفوز في 12 لقاء بينما تغلب أصحاب الأرض في 16 جولة ، وحسم التعادل نتيجة ثمان مباريات.

حقق ليستر سيتي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهاته أمام مضيفه نورويتش سيتي بهزيمته برباعية نظيفة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تحديداً يوم 16-2-2008.

وكانت الفوز الأكبر لفريق نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي هوا ثنائية موسم 1975 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً يوم 19-9.

ترتيب ليستر سيتي ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي
وفي سياق متصل يحتل الضيوف فريق ليستر سيتي الترتيب الثالث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 50 نقطة من خوض 27 جولة. ، تحقق الفوز في 15 لقاء والتعادل في 7 مباريات ، وتلقى الثعالب الخسارة في خمسة جولات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل أصحاب الأرض فريق نورويتش سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من 27 جولة ، حيث حقق الفريق الفوز في 4 جولات وتعادل في 6 مناسبات وخسر في 17 لقاء.
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