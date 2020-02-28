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خاص.. صورة نادرة للرئيس أنور السادات بمنزل الفنان الراحل أحمد زكي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:54 م
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احمد زكي
احمد زكي
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني"، صورة نادرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كانت متواجدة في ملف خاص لفيلم "أيام السادات"، واستعان الفنان الراحل أحمد زكي بهذا الملف أثناء تحضيراته للفيلم وللشخصية.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطة نادرة للفنان الراحل أحمد زكي، أثناء كواليس تصوير فيلم أيام السادات، وبالتحديد لقطة خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكنيست بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كشفت حجم المجهود الذى بذله الفنان الراحل ليخرج المشهد بطريقة عبقرية وإعادته له في أكثر من مرة.

كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التي كان يمتلكها الفنان الراحل.
خاص.. صورة نادرة للرئيس أنور السادات بمنزل الفنان الراحل أحمد زكي
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