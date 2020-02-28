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"كورونا"يلغي حدث هام كانت أسواق السيارات في إنتظاره

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:17 م
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سيارات مستوردة
سيارات مستوردة
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قالت  شركة بالكسبو التي تنظم معرض جنيف للسيارات يوم الجمعة إن الحدث الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع القادم أُلغي، ملقية باللوم في القرار على تدابير صحية اتخذتها الحكومة السويسرية بهدف احتواء فيروس كورونا.

ويشهد  فيروس كورونا انتشارا موسعا  خلال الايام الماضي، مع جهود عالمية تبذلها الدول للحد من انتشارة من ضمنها وقف  رحلات الطيران مع الدول المنتشر بها  الفيروس، وتشديد إجراءات فحص  الموطنين المسافريين.

وفرضت سويسرا يوم الجمعة حظرا على الفعاليات الكبيرة المتوقع أن تستقطب ما يزيد عن ألف شخص كإجراء استثنائي لكبح وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وقال موريس توريتيني رئيس مجلس إدارة باليكسبو ”نأسف لهذا الوضع، لكن صحة المشاركين أولوية قصوى بالنسبة لنا ولعارضينا. هذه حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة للمصنعين الذين استثمروا بشكل كبير في حضورهم في جنيف

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الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا فيروس كورونا الرى

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