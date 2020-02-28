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اليوم.. مجد القاسم بساقية الصاوي
الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:16 م
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نور طلعت
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يطل اليوم الفنان مجد القاسم علي جمهوره من خلال حفله الساهر بساقية الصاوي .
اعد "القاسم "اليوم مجموعه منوعه من أشهر أغنياته القديمه والحديثه التي سوف يقوم بغنائها في الحفل ومنها بامر الهوي وقسوة قلبك وغمض عنيك و لعبتك ولحظه غرام ويارايق.
جدير بالذكر ان "مجد " قد طرح مؤخراً منذ أيام قليله علي قناته الخاصه بموقع يوتيوب والقنوات الفضائية أحدث كليباته الغنائيه المصورة والتي تحمل عنوان " يا عسل " من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد تم التصوير بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بشرم الشيخ تحت إدارة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون وإشراف عام ياسر السجيني
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