"الفجر الفني" ينشر مقتنيات نادرة للراحل أحمد زكي (صور)

رصدت عدسة "الفجر الفني"، صور لملابس ومقتنيات النجم الراحل أحمد زكي، وعدد من البدل التي كان يرتديها قديما وكان يميل للون "السكري" بدرجات مختلفة، وأللون الأبيض كان في معظم القمصان بالإضافة إلي بعض الأحذية التي تميل للون البني وكان برفقتنا المستشار بلال عبد الغني.



وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطة نادرة للفنان الراحل أحمد زكي، أثناء كواليس تصوير فيلم أيام السادات، وبالتحديد لقطة خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكنيست بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كشفت حجم المجهود الذى بذله الفنان الراحل ليخرج المشهد بطريقة عبقرية وإعادته له في أكثر من مرة.



كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التي كان يمتلكها الفنان الراحل.