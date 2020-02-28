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نشرة "حوادث الفجر": قتل شاب بالقاهرة.. وحكاية "سيدة أكتوبر"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة
نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني، وللتفاصيل اضغط هنا.

حبس صيدلي وجامعي لحيازتهما على 13 ألف قرص مخدر
أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس صيدلي وطالب جامعي لحيازتهما على 13 ألف قرص مخدر و250 أمبول مخدر بقصد الإتجار بها والتربح السريع الغير مشروع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين، وللتفاصيل اضغط هنا.

"تنفق على أسرتها من الدعارة".. حكاية قتل "سيدة أكتوبر" على يد عشيقها
تفاصيل عدة حملتها أوراق قضية قتل ربة منزل على يد عشيقها بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن المجني عليها متزوجة ولديها أطفال، وزوجها كان يعمل سائقا، ومصاب بعجز إثر إجرائه عملية بالعمود الفقري، وللتفاصيل اضغط هنا.

سقوط دجال الـ"فيسبوك" في العجوزة مقابل 5 آلاف جنيه للجلسة
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من رصد ومتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يبدو من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية نظير مبلغ مالي قدره 5000 جنيه للجلسة الواحدة، وللتفاصيل اضغط هنا.

غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"التخابر مع حزب الله"
تصدر غدًا السبت، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها في إعادة محاكمة المتهم أحمد الحسني حمدان فارس، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حزب الله اللبناني"، وللتفاصيل اضغط هنا.

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الكلمات المفتاحية

قتل سيدة اكتوبر حوادث

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