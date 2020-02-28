سفير المملكة بالأردن: تعليق تأشيرات العمرة لتحقيق المصلحة العامة

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، على قرار تعليق المملكة تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف بشكل مؤقت لكافة الجنسيات، بأنه جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.





وأكد السفير السديري، أن تلك الإجراءات تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفِد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره.





وأوضح أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، يسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مبيناً أن القرار في نفس الوقت يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.





وثمن السديري تفهم الأشقاء الأردنيين قيادة وحكومة وشعباً وتأييدهم للإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.





كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.





كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.