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باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:12 م
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نيمار بقميص باريس سان جيرمان
نيمار بقميص باريس سان جيرمان
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كشفت بعض التقارير الفرنسية، عن موقف إدارة باريس ​سان جيرمان​ بشأن تمديد عقد جناح الفريق النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا.

ووفقصا للموقع الفرنسي"le10 sport" فإن ​المدير الرياضي لباريس ليوناردو​ ، كان يخطط لفتح ملف تجديد نيمار هذا الموسم قبل فتح الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو ان نيمار اصبح منفتحاً على الاستمرار داخل حديقة الامراء، خاصة اذا تمت الموافقة على راتبه الجديد.

وأضاف الموقع، أن خطة ليوناردو النهائية للمفاوضات ستكون الانتظار حتى نهاية الموسم، ثم بدء الحديث مع ممثلي نيمار بشأن التجديد.

يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022 قادمًا من برشلونة بقيمة مالية بلغت 222 مليون يورو.
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