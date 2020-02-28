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"تنفق على أسرتها من الدعارة".. حكاية قتل "سيدة أكتوبر" على يد عشيقها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تفاصيل عدة حملتها أوراق قضية قتل ربة منزل على يد عشيقها بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن المجني عليها متزوجة ولديها أطفال، وزوجها كان يعمل سائقا، ومصاب بعجز إثر إجرائه عملية بالعمود الفقري.

وبينت التحقيقات، أن زوجها كان يرقد بالمنزل خلال الـ 6 شهور الأخيرة قبل الجريمة، وكانوا ينفقون معاش التكافل "500 جنيه"، موضحة أن الزوجة كانت تمارس الجنس مع الرجال بمقابل مادي، لتنفق على أولادها وزوجها، وكان من بينهم المتهم بقتلها، حيث كان يقيم معها علاقة محرمة بمقابل مادي.

وواصلت التحقيقات، أنه يوم الجريمة وقعت مشاجرة بين المجني عليها والمتهم حال تواجدهما داخل سيارته، لممارسة علاقة جنسية، لقيام شخص آخر بالاتصال بها هاتفيا لإنشاء علاقة معها "أنت اديت رقمي لحد"، واشتد الشجار بينهما وصفعته على وجهه، مما أثار غضبه، وتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى الموت، ثم تخلص من جثتها بمكان العثور عليها "خوفت من الحبس.. ورميت جثتها في الصحراء".

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بالطريق، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر وتبين أن عشيقها وراء قتلها، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا، من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ولا يوجد أي إصابات بجسدها.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، فريقا لكشف ملابسات الجريمة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية المجني عليها وتبين أن عشيقها وراء قتلها، وتمكنت القوات من القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قتل عشيق دعارة اكتوبر

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