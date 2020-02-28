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الزمالك ضد الترجي.. ماذا يفعل الأبيض بعد الانسحاب؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أحداث مؤسفة شهدها لقاء القمة 119، والذي كان من المقرر أن يجمع بين الأهلي والزمالك، ولكن تم إلغاؤه.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، معللًا ذلك بأنه يريد إراحة لاعبيه من الإرهاق، قبل أن يتراجع وأعلن مسئولو القلعة البيضاء خوض مباراة القمة بفريق الناشئين مواليد 1999، 2000 بالنادي، ولكن بعد ذلك تم تداول أخبار تفيد بأن حافلة النادي تعطلت في الطريق بسبب هطول الأمطار، وعادت مرة أخرى إلى مقر النادي.

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يعد هذا الانسحاب الخامس في تاريخ القلعة البيضاء، اثنين منهم بعد خوض اللقاء، وثلاث قبل انطلاق المباراة من الأساس، إذ أنه كان أول انسحاب عام 1996 عندما قرر عدم استكمال المباراة أمام الأهلي قبل نهاية اللقاء ببضع دقائق، اعتراضا على احتساب هدف للأحمر سجله حسام حسن في الدقائق الأخيرة وعدم إلغائه بداعي التسلل.

 

والثاني في عام 1999 عندما واجه الأهلي أيضًا، وأعلن انسحابه بعد مرور مايقرب من 5 دقائق اعتراضا على طرد أيمن عبد العزيز لاعب الفريق الزمالك، ليحتسب نتيجة المباراة فوز المارد الأحمر 2-0.

 

ولكن الانسحابات التي جاءت برفض خوض المباراة بشكل قاطع قبل انطلاقها، الأولى في موسم 2011-2012، عندما قرر فريق الزمالك برفقة الإسماعيلي الانسحاب من المباراة، وذلك بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدًا بعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الأول من فبراير لعام 2012.

 

بعدها تم إلغاء الموسم بسبب الأحداث المؤسفة، ليعود الزمالك بعد عام من عدم اللعب ويلاقي الاتحاد السكندري واستطاع أن يحقق الفوز بثنائية نظيفة، في الثاني من شهر فبراير 2013.

 

وتكررت الأزمة في مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري الثاني موسم 2016-2017، حيث رفض فريق الزمالك التوجه لملعب "بتروسبورت" لخوض مباراته أمام مصر المقاصة، وذلك اعتراضًا من مسؤولي القلعة البيضاء علي تغيير موعد المباراة، وأعلن الحكم محمد فاروق، إلغاء المباراة واعتبر الفريق الأبيض خاسرًا 2/0.

 

اللقاء كان في الـ 16 من شهر أبريل، وقبلها كان قد الزمالك قد خاض لقاء أمام إنبي وخسر بثنائية نظيفة، في الـ10 من الشهر ذاته، ثم واجه المصري في الـ24 أي بعد آخر مواجهة بـ14 يوم، ليهزم الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

 

الزمالك قبل لقاء الأهلي في الموسم الجاري، خاض لقاء في الـ20 من شهر فبراير الجاري أمام المارد الأحمر في السوبر المصري والذي حصده الزمالك بركلات الترجيح، ليعود الأبيض اليوم وبعد راحة لمدة 7 أيام، فماذا سيقدم أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

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