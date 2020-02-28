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إصابة روسي بفيروس كورونا في أذربيجان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلن في أذربيجان عن تسجيل إصابة مواطن روسي قادم من إيران بفيروس كورونا، وأن المصاب قد وضع تحت الحجر الصحي.

وذكر مصدر رسمي أذري، أنه تم تأكيد إصابة المواطن الروسي بالفيروس من خلال اختبار طبي وأن حالته مستقرة حاليا.

وتسبب فيروس كورونا منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.

وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس معظمهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين، في حين ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين وأشخاص زاروا إيطاليا مؤخرا، في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا.

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