Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع بديل جروس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:39 م
Advertisements
فريق الأهلي
فريق الأهلي
أميرة فطيم
Advertisements


أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميا، اليوم الجمعة، تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش، لقيادة الفريق الأول للكرة بالنادي، خلفا للمدرب السويسري كريستيان جروس، والذي أقاله الراقي بسبب تراجع نتائجه مؤخرا.

وكان الأهلي، قد أعلن إقالة جروس، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام الوحدة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأصدر الأهلي بيان رسمي، يفيد، بالتعاقد مع فلادان، للقيادة الفنية للفريق لمدة موسم ونصف، حتى صيف 2021.

ووجهت إدارة النادي الأهلي، الشكر والتقدير إلى عضر الشرف الذهبي والمشرف على فريق الكرة بالنادي؛ الأمير منصور بن مشعل، لجهوده في إتمام صفقة التعاقد مع المدرب الصربي.

يذكر أن فالدان ميلويفيتش، "49 عاما" قد تولى القيادة الفنية لفريق النجم الأحمر الصربي، في 149 مواجهة، فاز في 107 مباراة، وتعادل 24 مرة، فيما هزم في 18 لقاء، وأحرز فريقه 328، في حين استقبلت شباكه 127 هدف.

كما قاد ميلويفيتش الفريق الأحمر للتتويج بالدوري الصربي في موسم 2018 و2019.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، والهلال المتصدر برصيد 47 نقطة.


Advertisements

أخبار تهمك

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status