رسميا.. الأهلي يتعاقد مع بديل جروس





أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميا، اليوم الجمعة، تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش، لقيادة الفريق الأول للكرة بالنادي، خلفا للمدرب السويسري كريستيان جروس، والذي أقاله الراقي بسبب تراجع نتائجه مؤخرا.



وكان الأهلي، قد أعلن إقالة جروس، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام الوحدة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وأصدر الأهلي بيان رسمي، يفيد، بالتعاقد مع فلادان، للقيادة الفنية للفريق لمدة موسم ونصف، حتى صيف 2021.



ووجهت إدارة النادي الأهلي، الشكر والتقدير إلى عضر الشرف الذهبي والمشرف على فريق الكرة بالنادي؛ الأمير منصور بن مشعل، لجهوده في إتمام صفقة التعاقد مع المدرب الصربي.



يذكر أن فالدان ميلويفيتش، "49 عاما" قد تولى القيادة الفنية لفريق النجم الأحمر الصربي، في 149 مواجهة، فاز في 107 مباراة، وتعادل 24 مرة، فيما هزم في 18 لقاء، وأحرز فريقه 328، في حين استقبلت شباكه 127 هدف.



كما قاد ميلويفيتش الفريق الأحمر للتتويج بالدوري الصربي في موسم 2018 و2019.



ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، والهلال المتصدر برصيد 47 نقطة.





