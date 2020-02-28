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'في الطائرة'.. هكذا أطلت دارين حداد على جمهورها عبر "إنستجرام"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حداد" في هذه الصورة في إحدى الطائرات مرتدية جاكتا جلدا من اللون الأسود، وترسم بأيدها قلب على شباك الطائرة.

وكتبت "حداد" على هذه الصورة قائلة: Love، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: تروحي وتيجي بالسلامة بحبك جدا.

في سياق آخر درست "حداد" بمدرسة خاصة بمجال التمثيل، ولفتت انتباه الفنان عادل إمام بمهارتها فقدمها لابنه المخرج رامي إمام، وبالفعل شاركت بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله".


وشاركت "حداد" في العديد من الأعمال الفنية منها: نوايا بريئة، الأسطورة، حملة فريزر، سعيكم مشكور يا برو، الفيل الأزرق، في غمضة عين، زي الورد، فرقة ناجي عطا الله، دار الخلاعة، نصيبي وقسمتك.
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