القبض على مزارع أثناء تنقيبه عن الآثار بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنيا، من إلقاء القبض على مزارع أثناء قيامه بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل منزله بدائرة المركز، وذلك عقب ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد ذلك.



وتعود الواقعة إلى تلقي مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بورود بلاغ من "ز. ا. ح. ا" 41 عامًا فلاح ومقيم بدائرة مركز المنيا بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.



وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز من تبين قيام "ج. ا. ح. ا" 44 عامًا حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية طهنا التابعة لمركز المنيا بالتنقيب عن الآثار وبفحص منزله تبين وجود حفرة " ۲۷۲ مترًا" تقريبا وبعمق ۲٫۵۰ متر تقريبا داخل غرفة بالمنزل وبجوار الحفرة عدد ۲ فاس حديد و3 غلق جلد وعدد ۲ طبق بلاستيك كبير وسلية بلاستيك، والتي تم استخدامها في الحفر.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي التحري حول ملابسات الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.