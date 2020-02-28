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تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:17 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الناس سوف يتحدثون عن تحقيق الفوز التاسع عشر على التوالي لكنها فرصة جيدة لهم أن يتسببوا لنا بالمشاكل وقد فكرت قبل اسابيع ان مواجهة واتفورد في ملعبه ستكون مباراة صعبة، وأنا اتطلع لها".

وأضاف :"الوضع صعب بالنسبة لفريق واتفورد فهم بحاجة لكل نقطة ولم يحصلوا على ذلك وهو يريدون الرد بدون شكل".

وتابع :"لم اعرف بيرسون جيداً قبل ان يضم الى واتفورد، لديه مسيرة احترمها كثيراً ويمكنك رؤية التأثير المباشر الذي قام به ومازالوا يبلون بشكل جيد".

وعن التنافس على اللقب قال :"لا تشعر بذلك ولا تراه لكن عندما تلعب امام اي فريق بالدوري ستكون صعبة جداً وعلينا ان نكون جاهزين للقتال وهذا ما احبه اكثر بشأن لاعبي، إنهم جاهزون على الدوام ولا يفتقدون الرغبة".

وأشار :"علينا أن نكون جاهزين لهذه المباريات القتالية وهذا ما أحب بشأن لاعبي، هو أنه حتى عندما لايكونوا بأفضل أحوالهم مازالوا لم يفقدوا الرغبة. ستكون مباراة [الغد] صعبة وبدنية ونعلم ماتعنيه لهم وعلينا أن نظهر ماتعنيه لنا أيضا".

وأوضح :"أظهرنا روح كبيرة بالعودة ضد ويست هام لكن لايعني ذلك أن نتأخر دوما بالنتيجة لنبدأ اللعب بشكل جيد".

وزاد :"البعض قد يرى أننا راضين عن ادائنا لكن نحن لسنا كذلك. إنه موسم طويل والتركيز قد ينخفض من وقت لآخر لكن قتالية لاعبيّ شيء استثنائي".

وأردف :"نحن لا نهاب احد لكن لا نأخذ أيً شيء كمسلّم به، ستكون مباراة واتفورد صعبة ولن أقول أنها سهلة وسنفوز 6-0 لأن ذلك لن يحدث".
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