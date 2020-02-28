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أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، في البحث عن حل جذري لأزمة لاعبى الأهلى والزمالك على خلفية أحداث السوبر الأخيرة قبل معسكر الفراعنة فى 22 مارس المقبل.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب، في توفير حالة من الهدوء والاستقرار للجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021، من خلال إنهاء المشاكل والخلافات بين اللاعبين، باعتبارهم القوام الرئيسى للمنتخب الوطنى.

وقام البدري بتكليف أحمد أيوب المدرب العام بالتواصل مع لاعبى الأهلى، وإنهاء الخلافات، ونفس الحال بالنسبة لطارق مصطفى المدرب العام، بالتواصل مع لاعبى الزمالك لإنهاء المشاكل والخلافات.
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