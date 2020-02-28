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الصحة اليابانية: ارتفاع الوفيات جراء فيرس كورونا لـ10 أشخاص

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة اليابانية، أن شخصين آخرين توفيا جراء فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي ظهر أول مرة في الصين، بينهما حالة وقعت على متن السفينة السياحية "دياموند برينسس".

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى عشرة في اليابان بينهم خمسة على متن السفينة السياحية.

ومن ناحية أخرى، وجدت حكومة إقليم هوكايدو 12 حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للمصابين في الجزيرة الواقعة بشمال البلاد إلى 66، وهي الأكبر بين الـ47 مقاطعة. 
وشهدت اليابان أكثر من 930 حالة مؤكدة بينهم 705 على السفينة الراسية في ميناء يوكوهاما.

ودفعت الحالات الجديدة حاكم هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي، إلى إعلان حالة طوارئ في الجزيرة وطلب من السكان تجنب الخروج مطلع الأسبوع المقبل.

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