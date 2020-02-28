بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية



ولفت، إلى أنه تم اليوم تنفيذ حملة لغلق مخازن الخردة بمنطقة مطلع المحمودية أسفرت عن مداهمة ٣ مخازن وغلق وتشميع ٤ ورش نجارة، بجانب رفع ٨٠ حالة إشغال بدون محضر لباعة جائلين، علاوة على تحرير ٦ محاضر إشغال و١٠٣ حالة مضبوطات.

استكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، تنظيم حملاتها المتواصلة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق السيطرة الكاملة ورفع أي إشغالات أولًا بأول وهو الذي يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.وأوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه يتم مواصلة تنظيم الحملات داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية، بجانب مسئولي المرافق برئاسة المقدم عاطف عبد الله قائد شرطة المرافق، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بإشراف من سيد مدني نائب رئيس المدينة.