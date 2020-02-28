Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
استكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، تنظيم حملاتها المتواصلة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق السيطرة الكاملة ورفع أي إشغالات أولًا بأول وهو الذي يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه يتم مواصلة تنظيم الحملات داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية، بجانب مسئولي المرافق برئاسة المقدم عاطف عبد الله قائد شرطة المرافق، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بإشراف من سيد مدني نائب رئيس المدينة.

ولفت، إلى أنه تم اليوم تنفيذ حملة لغلق مخازن الخردة بمنطقة مطلع المحمودية أسفرت عن مداهمة ٣ مخازن وغلق وتشميع ٤ ورش نجارة، بجانب رفع ٨٠ حالة إشغال بدون محضر لباعة جائلين، علاوة على تحرير ٦ محاضر إشغال و١٠٣ حالة مضبوطات.
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. أسوان تنفذ حملة لغلق مخازن الخردة بالشوارع الرئيسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخازن الخردة اسوان

أخبار تهمك

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعة و نصف

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ أقل من ساعتين

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:12 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status