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الناتو يدعو روسيا وسوريا إلى وقف هجوم إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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حث رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا وسوريا، اليوم الجمعة، على وقف هجوم إدلب، وقال إن التحالف العسكري يتضامن مع الدولة العضو، تركيا، التي فقدت 33 جنديًا في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

فقد شنت قوات الحكومة السورية، مدعومة بالقوات الجوية الروسية، هجومًا للاستيلاء على منطقة إدلب الشمالية الغربية، وهي آخر الأراضي المتبقية التي يحتلها المتمردون الذين تدعمهم تركيا ضد الرئيس بشار الأسد في الصراع الذي استمر تسع سنوات.

وقال شتولتنبرج للصحفيين بعد اجتماع طارئ لسفراء الناتو في بروكسل، وهو الأمر الذي طالبت به تركيا: "يدين الحلفاء الغارات الجوية المستمرة والعشوائية من قبل النظام السوري وروسيا في إدلب".

وأضاف شتولتنبرج، "أدعوهم إلى وقف هجومهم، واحترام القانون الدولي ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي"، داعيًا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار لعام 2018 لتقديم المساعدات الإنسانية إلى إدلب.

تدهورت الحرب الأهلية في سوريا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وبعد غارة جوية يوم الخميس، صرح مسؤول تركي كبير بأن أنقرة لن تمنع اللاجئين الفارين من النزاع من الوصول الي أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

هجوم ادلب روسيا وتركيا و سوريا الناتو يدعو روسيا وسوريا إلى وقف هجوم إدلب

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