إلغاء معرض سيارات دولي بسبب فيروس كورونا

قالت بالكسبو التي تنظم معرض جنيف للسيارات يوم الجمعة إن الحدث الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع القادم أُلغي، ملقية باللوم في القرار على تدابير صحية اتخذتها الحكومة السويسرية بهدف احتواء فيروس كورونا.





وفرضت سويسرا يوم الجمعة حظرا على الفعاليات الكبيرة المتوقع أن تستقطب ما يزيد عن ألف شخص كإجراء استثنائي لكبح وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال موريس توريتيني رئيس مجلس إدارة باليكسبو: ”نأسف لهذا الوضع، لكن صحة المشاركين أولوية قصوى بالنسبة لنا ولعارضينا. هذه حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة للمصنعين الذين استثمروا بشكل كبير في حضورهم في جنيف“.





وكان من المقرر أن يبدأ معرض جنيف للسيارات في نسخته التسعين يوم الاثنين.