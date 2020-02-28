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نقيب المهندسين يلتقط الصور التذكارية مع المرشحين والقوائم الانتخابية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
آيات عامر تصوير عبير أحمد
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حرص المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، على التقاط الصور التذكارية مع المرشحين والقوائم الانتخابية المرشحة في انتخابات التجديد النصفي على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة المهندسين ومقاعد النقابة الفرعية، تسير بشكل جيد وهناك إقبال ملحوظ من المهندسين.

وجاء ذلك خلال جولته بأرض المعارض للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا. 

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المهندسين انتخابات تجديد نصفي

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