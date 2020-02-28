تفاصيل لقاء أسقف نجع حمادي بوفد جمعية محبي متحف قصر المَنيل

استقبل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي، وفدًا من أعضاء جمعية محبي متحف قصر المَنيل، برئاسة البرنس عباس حلمي، جاء ذلك ضمن زيارات الجمعية إلى الأماكن الأثرية بمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.



