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تفاصيل لقاء أسقف نجع حمادي بوفد جمعية محبي متحف قصر المَنيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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استقبل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي، وفدًا من أعضاء جمعية محبي متحف قصر المَنيل، برئاسة البرنس عباس حلمي، جاء ذلك ضمن زيارات الجمعية إلى الأماكن الأثرية بمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا. 

في بداية الزيارة قام محمود عبد الوهاب، مدير عام الشئون الأثرية بمكتب أثار نجع حمادي، بشرح تفصيلي عن الدير من الناحية الأثرية.

وألقى الأنبا كيرلس كلمة رحب خلالها بالسادة الضيوف، رئيسًا وأعضاء الجمعية، ومن هيئه الآثار، إذ قدم نيافته شرحًا عن الدير وكنائسها، ثم اصطحب نيافته الوفد في جولة داخل الدير.
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الكلمات المفتاحية

نجع حمادي كيرلس الرى الأقباط الارثوذكس

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