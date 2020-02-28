غداً.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"التخابر مع حزب الله"

تصدر غدًا السبت، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها في إعادة محاكمة المتهم أحمد الحسني حمدان فارس، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حزب الله اللبناني".





الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكما بالسجن المشدد فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض التي قررت قبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات مغايرة.





وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة في 28 أبريل 2010 أحكاما بالسجن المؤبد على أربعة أشخاص في القضية فقد قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما وستة أشهر للمتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهما تم إلقاء القبض على 22 منهم أواخر نوفمبر عام 2008.





وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على اللبناني محمد قبلان الذى يعتقد أنه العقل المدبر للخلية، وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين فارين، وحكمت حضوريا على محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب ومتهمين آخرين اثنين بالسجن 15 عاما، أما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين ستة أشهر وعشر سنوات.





كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 26 متهما في هذة القضية الي محكمة الجنايات واتهمتهم بالتخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية.



