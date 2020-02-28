Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزراعة: نقوم بدور كبير في حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية الثروة الحيوانية من أي أمراض أو أوبئة، لافتا إلى أنهم أحيانا يتخذون إجراءات احترازية للوقاية من أي أمراض قد تظهر.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يطلقون كل 3 شهور حملة قومية للوقاية من عدد كبير من الأمراض وعلى رأسها مرض مثل حمى القلاعية، وحمى الجلد العقدي.

وأضاف أنهم قاموا بتحصين الحيوانات مؤخرا من عدد من الأمراض البكتيرية التي قد تؤدي إلى نفوق الحيوانات، فضلا على أنهم يقومون حاليا بتحصين صغار الماشية من عدد من الأمراض، مشيدا بدور الطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية وعدم ظهور أي أمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تحصين الماشي الفجر الطب البيطري الزراعة

أخبار تهمك

والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

منذ ساعة و نصف

بعد فشل المفاوضات.. دعوى قضائية جديدة من نيمار ضد برشلونة

منذ 33 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعة و نصف

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أول رد للحكومة على شائعة فرض ضرائب على رؤوس الماشية

"مدبولي" يؤكد اهتمام الدولة بتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد

طبيبة بيطرية: تحصينات الماشية ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي مشكوك في أمرها

تعرف على حقيقة انتشار أمراض وبائية بين الماشية

"الزراعة": تحصين نصف مليون رأس ماشية في 4 أيام من مرض الجلد العقدي

نقابة الأطباء البيطريين تبحث مشاكل الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status