الزراعة: نقوم بدور كبير في حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية الثروة الحيوانية من أي أمراض أو أوبئة، لافتا إلى أنهم أحيانا يتخذون إجراءات احترازية للوقاية من أي أمراض قد تظهر.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يطلقون كل 3 شهور حملة قومية للوقاية من عدد كبير من الأمراض وعلى رأسها مرض مثل حمى القلاعية، وحمى الجلد العقدي.



