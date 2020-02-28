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قبرص تغلق معابرها مؤقتا في مواجهة فيرس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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أغلقت قبرص، أربع نقاط تفتيش تربط بين جانبي الجزيرة المنقسمة عرقيا لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام القبرصية اليوم الجمعة.

نقل مصدران إعلاميان عن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس أيوانو قوله إن الإغلاق سيبدأ تنفيذه يوم السبت 29 فبراير.

يستخدم الآلاف من الناس نقاط التفتيش بشكل يومي. هناك سبع نقاط تفتيش في المجموع، تمتد على طول "الخط الأخضر" الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة ويقسم الجزيرة إلى نقطتين.

اثنان من اولئك المغلقين هم - معبر للمشاة في قلب العاصمة نيقوسيا ومعبر للطرق في أيوس دوميتيوس، إحدى ضواحي نيقوسيا - وهما الأكثر ازدحاما في الجزيرة، حيث ينشطان بمئات المسافرين والعمال يوميا.

ليس لدى قبرص أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي من أي جانب. وقد تم تقسيم الجزيرة بين سكان القبارصة اليونانيين والأتراك منذ عام 1974، في اعقاب غزو القوات التركية بعد انقلاب قصير مستوحاة من اليونان.
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الكلمات المفتاحية

قبرص تغلق معابرها مؤقتا في مواجهة كورونا فيروس كورونا

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