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حبس عاطلين لسرقتهما طالبا في حلوان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل٠
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الجمعة، حبس عاطلين بتهمة سرقة طالبا بالإكراه بدائرة قسم حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من "ع. أ"، 18 سنة، طالب، بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "أدلى بأوصافهما التقريبية" باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020م جنح القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة " ملك الأول "، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه، وكذا سلاح أبيض "نصل معدني"، بمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والهاتف، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

حلوان بوابة الفجر الفجر السرقة

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