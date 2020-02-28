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قبل افتتاحه.. "السياحة والآثار" تكشف عن أسرار متحف الغردقة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، عن تفاصيل متحف الغردقة، والمقرر افتتاحه غدًا السبت بحضور وزير السياحة والآثار، هو أول متحف يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضم مجموعة غاية في الجمال والتي سيتم عرضها بطريقة مبهرة، حيث يمثل إضافة قوية للمتاحف المصرية.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن المتحف يضم مبنى الاستقبال وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، ومنطقة انتظار للسيارات، ومنطقة البازارات.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

وكما تم الانتهاء من جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة.

وتم عمل مطوية خاصة بالمتحف لتزويد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

وتابع عثمان، أن متحف الغردقة يُعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي حرصت الوزارة على الانتهاء منه ليكون أحد مظاهر الجذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليسهم في الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الاثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

وعن سيناريو العرض الخاص بالمتحف، قال عثمان إنه يقوم علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.

من خلال عرض مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.
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الكلمات المفتاحية

متحف الغردقة رئيس قطاع المتاحف

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