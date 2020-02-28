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جامعة حلوان تنظم ورشة عن إعادة تدوير المقتنيات المنزلية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:45 م
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الورشة
الورشة
أية حمروشي
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نظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، ورشة فنية لإعادة تدوير المقتنيات المنزلية المستعملة والقديمة المستغنى عنها والاستفادة من الجوارب لصناعة لعب الأطفال.

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ذلك لتعليم الطلاب كيفية الإنتاج من خلال استغلال الأشياء القديمة والمهملة ما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل النفايات واستغلال طاقات الشباب. 

وتعد إعادة التدوير، تقنية لتحويل المخلفات إلى مواد مفيدة وجديدة للاستفادة من النفايات، بما يسهم في تقليل الغازات الدفينة ويمنع هدر المواد التي يمكن ان تفيد في التقليل من استهلاك المنتجات الخام الجديدة، وتقلل المصروفات.

كما أنها تقلل من استهلاك الطاقة، تلوث الهواء والمياه، والهدف الرئيسي من عملية إعادة التدوير هو الاستدامة البيئية من خلال استبدال المواد الخام بمخرجات النفايات، وهنالك العديد من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل: الورق، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، المنسوجات 

وفي الورش التدريبية يتعلم الطلاب والطالبات استخدام الملابس القديمة في صنع أشياء ذات قيمة مثل العرائس والألعاب وشنطة يد وسجاد وستائر ومفروشات واكسسوارات.
جامعة حلوان تنظم ورشة عن إعادة تدوير المقتنيات المنزلية
جامعة حلوان تنظم ورشة عن إعادة تدوير المقتنيات المنزلية
جامعة حلوان تنظم ورشة عن إعادة تدوير المقتنيات المنزلية
جامعة حلوان تنظم ورشة عن إعادة تدوير المقتنيات المنزلية
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