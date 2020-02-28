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التعليم عن عمل امتحانات بلا مراقب: "شائعات"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:44 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفي، ما تم تداولته مواقع السوشيال ميديا، بشأن عمل امتحانات بلا مراقب لتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب.

وقال الوزير في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وناشد بعد الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الغرض منها إثارة البلبلة والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.
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الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتتعليم بوابة الفجر الفجر التربية والتعليم

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