حبس مسجل خطر بتهمة انتحال صفة ضابط بالقطامية 4 أيام

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، حبس مسجل خطر انتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.





كما وجهت النيابة له عدة تهم منها السرقة وتهمة انتخال صفة ضابط شرطة، وحيازته لسلاح ناري غير مرخص.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات مفادها أن "أ أ"، 49 سنة، عاطل ومسجل خطر والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 855 لسنة 2011م الظاهر "سرقة متنوعة" وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".



