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بعد فشل المفاوضات.. دعوى قضائية جديدة من نيمار ضد برشلونة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:39 م
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نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن النجم البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ قام برفع دعوى جديدة على ناديه السابق ​برشلونة​.

 وتعد هذه الدعوى هي الثالثة ضد النادي الكتالوني، يطالب فيها بالحصول على مبلغ 6.5 مليون يورو.


ووفقًا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نيمار يريد هذا المبلغ كتعويض لما دفعه إلى سلطات الضرائب الإسبانية عند انضمامه إلى برشلونة في صيف 2013. نيمار يدعي أن النادي الإسباني وعده بتعويضه عن هذا المبلغ الذي دفعه للضرائب".

وأضافت الصحيفة : " ستكون هذه الدعوى الثالثة التي يرفعها اللاعب ضد برشلونة، بمبلغ إجمالي قدره 38.6 مليون يورو"
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