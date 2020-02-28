مدير صندوق تطوير العشوائيات: لا نجبر الأهالي على ترك منازلهم

قال المهندس خاالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات: إن أفضل طريقة للرد على الشائعات والتي كان آخرها أن هناك تهجير قسري لأهالي العشوائيات من دون تعويضهم، هو العمل، مؤكدا أن الأهالي هم من يتسابقون الآن لتسجيل أسمائهم وترك المنطقة العشوائية التي يعيشون بها، والانتقال لأماكن أفضل.



وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة انفقت نحو 24.6 مليار جنيه للقضاء على المناطق غير الآمنة فقط، موضحا أنهم يعرضون على الأهالي أكثر من اختيار وهم من يختارون وفقا لرغباتهم.



وأضاف أن الاختيارات التي يطرحونها تكون من الأهالي أنفسهم، معقبا: "محدش أجبر على أي حاجة".

