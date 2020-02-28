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إحباط ترويج 3 أطنان رنجة ولانشون فاسد بالجيزة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:25 م
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المضبوطات
المضبوطات
إيمان عبد العاطي
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أحبط رجال مباحث التموين، ترويج 3 أطنان لانشون ورنجة، غير صالحة للاستهلاك البشري، داخل ثلاجة بمدينة الحوامدية، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين مفاده ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الحوامدية، لحيازته 3،098 أطنان "لانشون، رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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