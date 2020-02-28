سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

يدرس مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، التقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل إستمرار لاعبه المُعار بين صفوفه بالموسم المقبل.



وفتح مسؤولو النادي السكندري ملف تجديد إعارة اللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق الحالي، بعد طلب من حمادة صدقي المدير الفني، الذي يتمسك بإستمراره بعدما ظهر بمستوى مميز منذ انتقاله في الانتقالات الشتوية المنتهية.



وكان حمادة صدقي حصل على موافقة صلاح محسن، بالإستمرار بين صفوفه عامًا آخر، إلا أن الأخير طالب بالحصول على موافقة ناديه أولًا.



وانتقل صلاح محسن إلى صفوف فريق سموحة، بالانتقالات الشتوية المنتهية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منذ توليه المسئولية الفنية.



على جانب آخر يستعد النادي الأهلي، لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.