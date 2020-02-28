Advertisements
Advertisements
Advertisements

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:20 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
يدرس مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، التقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل إستمرار لاعبه المُعار بين صفوفه بالموسم المقبل.

وفتح مسؤولو النادي السكندري ملف تجديد إعارة اللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق الحالي، بعد طلب من حمادة صدقي المدير الفني، الذي يتمسك بإستمراره بعدما ظهر بمستوى مميز منذ انتقاله في الانتقالات الشتوية المنتهية.

وكان حمادة صدقي حصل على موافقة صلاح محسن، بالإستمرار بين صفوفه عامًا آخر، إلا أن الأخير طالب بالحصول على موافقة ناديه أولًا.

وانتقل صلاح محسن إلى صفوف فريق سموحة، بالانتقالات الشتوية المنتهية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منذ توليه المسئولية الفنية.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي، لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 3 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعة و 9 دقيقة

والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status