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مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج 5/0 في الدوري الأوروبي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:15 م
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مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج
مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج
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سحق مان يونايتد الإنجليزي، نظيره كلوب بروج البلجيكي، بـ5 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس، ضمن مباراة دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

تأهل مانشستر يونايتد

واتنزع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة التأهل من بطل بلجيكا بنتيجة قاسية، في مواجهة افياب التي استضافها عملاق إنجلترا على ملعبه "أولد ترافولد".

أهداف مباراة مان يونايتد وبروج

وأحرز مانشستر يونايتد 3 أهداف خلال شوط المباراة الأول، عن طريق البرتغالى برونو فيرنانديز، ثلاثية مانشستر يونايتد، في الدقيقة 27، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعد أن منع ديلى سيمون مدافع كلوب بروج الكرة بيده وهى فى طريقها للمرمى ليتعرض للطرد المباشر.

هدافو مانشستر يونايتد

وعزز أوديون إيجالو أهداف فريقه بإضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 34 بصناعة من خوان ماتا، ليسجل اللاعب أول أهدافه مع اليونايتد، بعد انضمامه الشهر الماضى، قبل أن يسجل سكوت ماكتومناى الهدف الثالث فى الدقيقة 40.

استحواذ مانشستر يونايتد

وشهد شوط المباراة الثاني، زيادة الاستحواذ من قبل مان يونايتد، على أجواء اللقاء ليضاف الهدف الرابع، في الدقيقة الـ82 من المباراة عن طري البرازيلي فريد، ليصعد العملاق الإنجليزي، بمجموع اللقائين.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كلوب بروج مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي

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