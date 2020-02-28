تشيلسي يجهز عرض رسمي لضم صفقة مفاجأة

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لعقد صفقة جديدة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





تشيلسي يستهدف ضم حسام عوار





وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي تشيلسي يستهدف التعاقد مع الفرنسي حسام عوار لاعب وسط نادي أولمبيك ليون في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة نادي تشيلسي في ضم حسام عوار جاءت بناءا على طلب من فرانك لامبارد مدرب الفريق الذي أظهر إعجاب شديد بقدرات اللاعب.





تشيلسي يجهز عرض رسمي لضم حسام عوار





وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو لضم حسام عوار في نهاية الموسم الجاري.





كما ذكرت الصحيفة أن نادي تشيلسي سيبدأ التفاوض مع حسام عوار وإدارة نادي ليون خلال الساعات القليلة القادمة لضم اللاعب في الصيف.





مشاركات حسام عوار مع مع نادي ليون هذا الموسم





وقد شارك حسام عوار في 35 مباراة حتى الآن مع نادي أولمبيك ليون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.





ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.