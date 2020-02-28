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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزى تنطلق مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي مساء اليوم 28 فبراير ضمن مباريات الاسبوع الثامن والعشرون من منافسات اياب الدور الثاني في بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين حيث يلتقي فريقي Leicester vs Norwich City، في منافسة صعبة يستضيفها ملعب كارو رود اليوم.

 

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزى
يمكنكم مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد نوريتش سيتي فى بث مباشر لايف، عبر موقع كورة اون ضمن منافسات الاسبوع ال28 من من اياب الدور الثانى في الدوري الانجليزى للمحترفين حيث يلتقي الفريقين على ملعب كارو رود، يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا من منافسات البريميرليج عبر موقع koraon.


 
مشاهدة مباريات اليوم بث مباشركورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمه لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق ليستر سيتى مع فريق نوريتش سيتى ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الانجليزى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال28
مباراة ليستر سيتي مع نوريتش سيتي
Leicester vs Norwich City
الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش
الساعة 22:00 مساء بتوقيت فى مصر
الساعة 23:00 مساء بتوقيت فى السعودية
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