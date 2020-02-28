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يلا شوت .. الليلة -ليستر سيتى يبحث عن تأمين المركز الثالث بالدورى الإنجليزى أمام نورويتش

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نورويتش سيتي في تمام العاشرة مساءا خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب كارو رود معقل نورويتش سيتي، في افتتاح منافسات الجولة 28 لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

خسر ليستر سيتى 3 نقاط هامة في مشواره خلال الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب ” كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ27، من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

التقي الفريقان في الدور الأول في ديسمبر الماضي وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل تيم كرول للثعالب وسجل تيمو بوكي لنورويتش.


 
ليستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة خلف كلا من الوصيف مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط، وخلف المتصدر ليفربول بفارق 29 نقطة، فيما يتذيل نورويتش سيتي الترتيب برصيد 18 نقطة.

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