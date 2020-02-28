Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب خلافات أسرية.. انتحار عامل زراعي شنقا في الشرقية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
أقدم عامل زراعي على إنهاء حياته والانتحار شنقًا داخل منزله الكائن بقرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات أسرية. 

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على فلاح، في العقد السابع من العمر، جثة هامدة داخل مسكنه بقرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي يُدعى "س. ع. ال. ش"، 68 سنة، كان يمر بنوبة اكتئاب وحالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين أفراد أسرته، الذين اجتنبوه قبل أن يفاجأ الجميع به وقد تخلص من حياته منتحرًا في “منور” المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى “بلبيس” المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الرى

أخبار تهمك

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

منذ ساعة و 27 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعة و 9 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا عامل وأحرقاه حيًا بالشرقية

فتاة تتخلص من حياتها شنقا بالشرقية

المُشدد 10 سنوات لـ4 سائقين اقتحموا مزرعة وسرقوها بالشرقية

ثلاثيني يتخلص من حياته شنقًا في الشرقية

مصرع عامل على يد "نسيبه" إثر نشوب خلافات أسرية بالشرقية

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بالشرقية بسب "القايمة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status