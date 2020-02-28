بسبب خلافات أسرية.. انتحار عامل زراعي شنقا في الشرقية

أقدم عامل زراعي على إنهاء حياته والانتحار شنقًا داخل منزله الكائن بقرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات أسرية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على فلاح، في العقد السابع من العمر، جثة هامدة داخل مسكنه بقرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي يُدعى "س. ع. ال. ش"، 68 سنة، كان يمر بنوبة اكتئاب وحالة نفسية سيئة خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين أفراد أسرته، الذين اجتنبوه قبل أن يفاجأ الجميع به وقد تخلص من حياته منتحرًا في “منور” المنزل.



