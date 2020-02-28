انتظام انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكافة اللجان

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على أن الانتخابات تجري على مستوى الجمهورية بشكل جيد دون وجود أي مشاكل في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.





وشدد عثمان في تصريح إلى بوابة "الفجر"، على أنه يتم متابعة الانتخابات في جميع المقرات الانتخابية بالنقابات الفرعية أول بأول، متمنيا أن تفرز العملية الانتخابية الأفضل والأجدر لإدارة النقابة.وتوقع، زيادة أعداد الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة والمشاركة في هذا العرس الانتخابي بإيجابية حتى تخرج الانتخابات بالصورة التي تليق بجموع المهندسين.جاء ذلك خلال تفقده لسير العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة التي تجرى الآن بأرض المعارض.ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.