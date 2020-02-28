مصرع سيدة وإصابة زوجها بطلق ناري في الشرقية

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بإصابة طبيب جراحة عامة ومدير مستشفى سابق، 62 عاما، على المعاش، بطلق ناري في الصدر، فيما فارقت زوجته الحياة إثر إصابتها بعدة طلقات نارية وذلك داخل منزلهم بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.



التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أشارت إلى تورط الزوج في ارتكاب الواقعة، وقيامه بقتل زوجته، ثم محاولته الانتحار ولكنه فشل في ذلك.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح، ونقل الطبيب إلى العناية المركزة، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.





