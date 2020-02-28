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مصرع سيدة وإصابة زوجها بطلق ناري في الشرقية
الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:07 م
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الفجر
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توفيت سيدة إثر إصابتها بأعيرة نارية، فيما أصيب زوجها طبيب بطلق ناري بالصدر في ظروف غامضة بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بإصابة طبيب جراحة عامة ومدير مستشفى سابق، 62 عاما، على المعاش، بطلق ناري في الصدر، فيما فارقت زوجته الحياة إثر إصابتها بعدة طلقات نارية وذلك داخل منزلهم بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.
التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أشارت إلى تورط الزوج في ارتكاب الواقعة، وقيامه بقتل زوجته، ثم محاولته الانتحار ولكنه فشل في ذلك.
تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح، ونقل الطبيب إلى العناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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