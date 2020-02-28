Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع سيدة وإصابة زوجها بطلق ناري في الشرقية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
توفيت سيدة إثر إصابتها بأعيرة نارية، فيما أصيب زوجها طبيب بطلق ناري بالصدر في ظروف غامضة بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بإصابة طبيب جراحة عامة ومدير مستشفى سابق، 62 عاما، على المعاش، بطلق ناري في الصدر، فيما فارقت زوجته الحياة إثر إصابتها بعدة طلقات نارية وذلك داخل منزلهم بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.

التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أشارت إلى تورط الزوج في ارتكاب الواقعة، وقيامه بقتل زوجته، ثم محاولته الانتحار ولكنه فشل في ذلك.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح، ونقل الطبيب إلى العناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى منيا القمح قتل طلق ناري النيابة العامة الفجر أمن الشرقية

أخبار تهمك

والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

منذ ساعة و نصف

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعة و 12 دقيقة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فشل المفاوضات.. دعوى قضائية جديدة من نيمار ضد برشلونة

منذ نصف ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مرور الشرقية يضبط 17 سائق للاشتباه في قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدرات

مصرع شابًا في مشاجرة بالشرقية

بعد مشادة بينهما.. زوج يطلق النار على زوجته في الغربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status