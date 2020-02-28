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ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الزراعي في المنيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:06 م
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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
أسماء نجاتي
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حصلت بوابة الفجر على أسماء المصابين في حادث الطريق الزراعي، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أسفرت عن إصابة 14 شخصا بينهم طفل و5 طالبات.

وأصيب كل من: رحاب محمد خليفة، 16 سنه، مقيمة بقرية بني موسى، مصابة بجرح قطعي الجبهة بطول 10 سم، واشتباة ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي، وريهام محمد مبارك، 16 سنة، طالبة مقيمة بقرية بني موسى، مصابة بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم.
كما أصيب أسماء محمد علي، 16 سنة، طالبة، مقيمة بذات القرية مصابة بسجحات وكدمات بالجسم، أميرة سراج محمد، 16 سنة مصابة باشتباه كسر وسجحات متفرقه بالجسم، صابرين ربيع 22 سنة، طالبة مقيمة في قرية ريحانة التابعة إداريًا لمركز أبو قرقاص. 

أيضًا أصيب كل من: محمود محمد عبد السلام، 28 سنة، موظف بالجامعة، مقيم بقرية بني موسى، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم وجرح قطع باليد اليمنى طول 5 سم، علاء محمود إسماعيل، 31 سنة، عاطل، مقيم في قريه ريحانة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى.

وأصيبت عديدة سيد، 30 سنة، عاطلة، مقيمة في قرية ريحانة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحلام سيد، 34 سنه، عاطلة، مقيم في قرية ريحانة مصاب بجرح قطعي في القدم اليسرى بطول 4 سم، وأحمد سيد علي سيد 3 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالرأس، يحيى ربيع على محمد، 48 سنة، مصاب خلع بالكتف الأيمن.

الإصابات ضمت أيضًا، عشري سيد علي، 62 سنة، مقيم في قرية ريحانة، مصاب بكدمات بالصدر، سيد محمد عبد الحميد، مقيم في قرية المحرص 49 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وما بعد الارتجاج.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الزراعي السريع المار على محافظة المنيا قلبي قرية بني أحمد بطريق المحيط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الزراعي.
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الكلمات المفتاحية

مصابين حوادث حادث تصادم بوابة الفجر

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