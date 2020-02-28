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قائمة منتخب مصر للشباب في كأس العرب تضم 5 لاعبين من الدرجة الثانية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:01 م
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منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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تضم قائمة منتخب مصر للشباب 5 لاعبين من دوري الدرجة الثانية رفقة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الذي ينافس حاليا في كأس العرب.

قائمة منتخب مصر للشباب

ويشارك 5 لاعبين من الدرجة الثانية المنضمين لصفوف منتخب مصر للشباب بصفة شبه مستمرة مع المنتخب وأنديتهم في الدوري.

لاعبو منتخب مصر للشباب

ويلعب كلًا من، محمود صابر هداف النجوم برصيد 6 أهداف ومحمود جهاد زميله في الفريق، ونادي حسن مجاهد لاعب الأولمبي وحازم هاني لاعب المنصورة وحسام حسن لاعب غزل المحلة، فس صفوف منتخب مصر للشباب.

تأهل منتخب مصر للشباب

ونجح منتخب مصر للشباب في التأهل بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى، لنصف نهائى بطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة حاليا بالسعودية، عقب الفوز على العراق بهدف نظيف فى مباراة ربع نهائى التى أقيمت أمس الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد.

هدف منتخب مصر للشباب

وتمكن اللاعب محمود صابر عبد المحسن فى الدقيقة 71، من زمن المباراة، لتنتهي المباراة يصعد منتخب مصر للشباب على حساب العراق.

مباراة منتخب مصر للشباب القادمة

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره السنغال، يوم الاثنين المقبل الموافق الـ2 من شهر مارس بنصف نهائي البطولة، التي يبلي فيها منتخبنا الوطني بلاء حسنًا.


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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر للشباب منتخب مصر 2001 بطولة كأس العرب

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