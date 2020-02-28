وزير الأوقاف يحذر من الانسياق وراء الشائعات المغرضة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ههيا في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية وعددا من رجالات الدين الإسلامي وأهالي العزبة.



وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحدث فيها عن مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ، مؤكدًا أن مفهوم العمل يشمل كل ما يقوم به الإنسان من قول وفعل وقال إن العمل الصالح في الإسلام ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية ويسهم في بناء المجمتع وترابطه، مطالبا الجميع بالأخذ بالأسباب وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة أي امراض أو أوبئة تهدد أمن وسلم المجمتع مخذرا من عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والالتفاف حول القيادة السياسية للمشاركة في بناء الوطن.



وأكد المحافظ، أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.



وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئتة لاستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.