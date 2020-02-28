"سلامة الغذاء": اللحوم المصنعة تسبب الإصابة بالسرطان

حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة المواد الغذاائية المصنعة على صحة الإنسان، موضحة أن البسطرمة تدخل في نطاق اللحوم المصنعة.





وأشارت "زكي"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن مستشفيات السرطان تحذر من اللحوم المصنعة، كما أدرجت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة كأحد مسببات السرطان، منوهة بأن مصر بها عجز في عدد مفتشي الزراعة، والأطباء البيطريين.



